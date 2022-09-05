Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін – відомий український музикант. Зірка одружена з актрисою Сніжаною, з якою познайомився в театрі, яка також є його продюсером. У зіркової пари є троє дітей - Веселіна та Єлисей, а також Артур, який з'явився у дружини Бабкіна від минулих стосунків. Зіркова пара після початку війни виїхала до Європи, де перебуває і досі. Багатьом не сподобалося, що зірковий музикант втік, але дружина зазначила, що у Сергія є троє неповнолітніх дітей, а також має серйозні проблеми зі зором і він нещодавно переніс три операції.

Сніжана, як і зірковий чоловік, веде сторінку до Інстаграма. А цього разу актриса вирішила показати дочку Веселіну, що підросла.

"Не хоче, щоб я знімала", - написала Бабкіна, показуючи дочку, яка активно почала виправляти волосся.

"Табір, дитячий?", - Запитала Сніжана, звертаючись до дочки, яка у відповідь вдарила її легенько гребінцем.

Нагадаємо, дружина Бабкіна розповіла про милу традицію з подругами у День знань .

А ще Politeka писала, що дружина Бабкіна показала біля моря, як виглядає щасливий вихідний із дітьми без зайвого галасу.

Також Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна поділилася фірмовим рецептом улюбленої страви .