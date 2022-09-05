Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант. Звезда женат на актрисе Снежане, с которой познакомился в театре, которая также является его продюсером. У звездной пары есть трое детей - Веселина и Елисей, а также Артур, который появился у жены Бабкина от прошлых отношений. Звездная пара после начала войны выехала в Европу, где находится и по сей день. Многим не понравилось, что звездный музыкант сбежал, но жена отметила, что у Сергея есть трое несовершеннолетних детей, а также у него серьезные проблемы со зрением и он недавно перенес три операции.

Снежана, как и звёздный муж, ведет страничку в Инстаграм. А в этот раз актриса решила показать подросшую дочь Веселину.

"Не хочет, чтобы я снимала", - написала Бабкина, показывая дочь, которая активно начала поправлять волосы.

"Лагерь, детский?", - спросила Снежана, обращаясь к дочери, которая в ответ ударила ее легонько расческой.

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