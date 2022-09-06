Після того, як стало відомо про повномасштабне вторгнення, Настя Каменських з Потапом почали допомагати Батьківщині на відстані.

За кілька днів до повномасштабної війни співачка Настя Каменських разом із чоловіком репером Потапом та їхніми мамами виїхали до Іспанії, де виконавиця мала писати новий іспанськомовний альбом.

Незадовго до повномасштабного вторгнення вони відлетіли відпочивати, за що потім одержали хвилю критики - підписники впевнені, що зірки нібито знали про настання і вирішили сховатися. Каменських дала інтерв'ю "ЖВЛ" та розповіла про життя тоді і зараз.

За її словами, у перші дні війни вони намагалися з Потапом допомагати країні чим могли, незважаючи на шок та паніку.

"Льоша просто 40 людей одразу евакуював з-під Києва на захід України. Звичайно, відправили гроші, які ми могли. У стрічці, що встигала побачити, все відправляла. У мене досі 24-те, як у нас у всіх", - зізналася артистка Настя Каменських.

Після того, як стало відомо про повномасштабне вторгнення, Настя Каменських з Потапом почали допомагати Батьківщині на відстані. Трохи відійшовши від новин NK наважилася давати благодійні концерти у світі. Подорожувала Європою та Латинською Америкою.

"Олексій туди, я туди. У нього інший благодійний проект, яким він почав займатися, розробляє дуже багато, ще й концерти. Він також був у багатьох країнах. Наша сім'я зібрала 75 мільйонів гривень за весь цей час. Ми продовжуватимемо", - пообіцяла Каменських.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.

Як повідомляла Politeka, Каменських знайшла слабке виправдання співпраці з рф після 2014 року.

Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитися.