Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська активно веде свій блог в Інстаграм, де ділиться особистими фото та відео. Цього разу, артистка зробилась відвертою з шанувальниками і навіть відповіла на питання, що цікавлять багатьох. Свої зізнання та поради в Instagram вона супроводжувала яскравими відео в сторіз.

Співачка несподівано заговорила про те, що святих людей у ​​цьому світі взагалі не існує – їх зображують лише на іконах. Але в реальності ідеальних людей не існує, та й сама співачка не така.

"Люди всі не ідеальні, я теж така. Не буває ідеально світлих або фальшивих. Ми всі поводимося по-різному. Є просто люди, з якими мені однією дорогою в житті. Я їх приймаю, а значить я готова приймати їх світлі і темні сторони. Ці люди приймають і мою веселку, у якій є темний колір", - заявила Оля Цибульська.

Вона також вирішила поговорити, як важко людині підняти власну самооцінку. Артистка наголосила, що для цього кожному насамперед потрібно щось змінити у своїй голові.

"Думати потрібно насамперед про себе, а не про те, хто і що про тебе подумають. Людина глобально егоїст і якщо живе свідомо, то має займатися собою, а не тим, хто і що подумає про неї", - додала Оля Цибульська.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.