Співачка Оля Цибульська, яка є кумою Михайла Хоми із гурту Дзідзьо, розповіла про сварку з чоловіком, поділившись новими кадрами у блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка стала відомою завдяки шоу "Фабрика зірок", де здобула перемогу. Зірка є кумою Михайла Хоми із гурту Дзідзьо, а минулого року була учасницею шоу "Маска", де в образі "Скандала" посіла друге місце. При цьому Михайло, який був детективом проекту, не впізнав своєї куми.

Зірка вже понад 20 років у стосунках і виховує сина Нестора. Але показати публіці свого чоловіка Оля зважилася лише зараз, приєднавшись до благодійної акції. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Оля поділилася кадрами, де розповіла про розлучення із чоловіком.

"Ми сьогодні вперше розлучаємось на кілька днів з 24 лютого. За давньою традицією перед роз'їздом вибісили один одного", - написала Цибульська.

Також зірка зазначила, що вона перша, хто прийшов у кафе із насінням.

"Офіційно, я перша леді, що прийшла до ресторану з насінням", - написала зірка.

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