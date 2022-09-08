Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка стала відомою завдяки шоу "Фабрика зірок", де здобула перемогу. Зірка є кумою Михайла Хоми із гурту Дзідзьо, а минулого року була учасницею шоу "Маска", де в образі "Скандала" посіла друге місце. При цьому Михайло, який був детективом проекту, не впізнав своєї куми.
Зірка вже понад 20 років у стосунках і виховує сина Нестора. Але показати публіці свого чоловіка Оля зважилася лише зараз, приєднавшись до благодійної акції. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Оля поділилася кадрами, де розповіла про розлучення із чоловіком.
"Ми сьогодні вперше розлучаємось на кілька днів з 24 лютого. За давньою традицією перед роз'їздом вибісили один одного", - написала Цибульська.
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Також зірка зазначила, що вона перша, хто прийшов у кафе із насінням.
"Офіційно, я перша леді, що прийшла до ресторану з насінням", - написала зірка.
Нагадаємо, Цибульська повернулася до Києва і розповіла про головне розчарування
А ще Politeka повідомляла, що Цибульська відправила сина до школи і показала, як відбувається 1 вересня
Також Politeka писала, що Цибульська згадала, як її переконували говорити російською мовою в Україні.