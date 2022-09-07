Співачка Ольга Цибульська зізналася, що намагається знайти очима щось знайоме, щось що покаже, що вона все ще жива і життя продовжується.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ольга Цибульська нещодавно повернулася із Західної України до Києва. На своїй сторінці в особистому блозі Інстаграм вона зізналася, що їй важко звикнути до того, що настільки українська столиця змінилася, можливо, хтось цього не помітив, але артистка бачить.

Оля Цибульська наголосила, що сьогодні вже восьмий день, як родина повернулася до української столиці, а вона ще звикає до тих змін, які тут бачить.

"Досі звикаю до того, що місто зовсім інше. Звикаю до того, що життя в ньому зовсім інше. І плани вже в тебе зовсім інші. Ритм і взагалі все інше. Звикаю до того, що я в ньому вже зовсім інша", - розповіла Оля Цибульська.

Співачка зізналася, що намагається знайти очима щось знайоме, щось що покаже, що вона все ще жива і життя продовжується. Нагадує, що ти людина, яка має минуле і обов'язково буде майбутнє.

"6 місяців я жила в Україні, але не в Києві. Ми двоє дуже сильно змінилися. Ми немов знову придивляємось один до одного", - резюмувала відома українська співачка Оля Цибульська.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.