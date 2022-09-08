Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників гарячою фотосесією, яку влаштувала у цікавій локації серед іспанського Мадрида.

Як видно, перед камерою Анна з'явилася в спокусливому образі – на ній відверта яскраво-жовта сукня, бретельки якої злетіли з плечей, це вбрання підкреслило не лише розкішне декольте моделі, а й довгі стрункі ноги та тонку талію. Довге волосся Ганни розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж і важкий погляд.

У підписі до публікації Неплях нічого не написала, залишила лише емодзі-лимон. Шанувальники не залишилися байдужі і відразу почали коментувати нові фотографії дівчини, засинаючи її компліментами: "Чудова", "Та за що", "Спокуслива", "Вибачте, а в чому задум фотографа з лимонами? Ви гарні, як завжди, це мені зрозуміло. Але лимони на підлозі не зрозуміло навіщо", "Як би я хотіла фігуру як у Вас! Які у вас параметри? Якщо не секрет. Цікаво", "Яка краса", "Диво-жінка", "Чому так красиво?" , "Вогонь".

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