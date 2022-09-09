Дружина ведучого Григорія Решетника - Христина Решетник постала перед камерою в ефектному картатому костюмі.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Григорія Решетника - Христина Решетник продовжує дивувати користувачів мережі сміливими образами. Вона взяла участь у стильній зйомці, продемонструвавши надзвичайно модне та елегантне картате вбрання.

Відео, на якому вона показала своє вбрання, Христина опублікувала у своєму Instagram.

Христина Решетник одягла короткі шортики з високою талією та подовжений піджак з накладними кишенями в класичну шотландську клітинку сірого кольору, а також білий топ, що облягає.

Доповнили образ бежеві лофери на стійких підборах, чорна сумочка з довгим ремінцем, а також комплект вишуканих прикрас. Мкіяж вона використала ледь помітний, а довге волосся розпустила по плечах.

Користувачі мережі просто закохані у почуття стилю Христини Решетник . Під фото вони висловили своє захоплення стильним "луком" дружини ведучого Григорія Решетника.

"Дуже красива. Гриша щасливчик. Прекрасний вибір дружини", "Красуня", "Дуже красива і чарівна", "Ви просто божественно красива) щоразу милуюсь вашими фото, справжній ідеал краси та витонченості", "Красуня, класний прикид", - писали у коментарях.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

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