Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська показала новий стильний образ, створений для зйомки її нової пісні. У новому осінньому сезоні точно стане в нагоді, надихаємося! Крім того, на своїй сторінці в Інстаграм вона анонсувала нову пісню, яка днями стане доступною.
Оля Цибульська одягла білу сукню-сорочку вільного крою з кількома розрізами на стегнах. Об'ємна та легка, вона зробить фігуру зірки неймовірно тендітною та спокусливою. Ідеальним доповненням до неї стали високі чорні чоботи на стійких підборах. З аксесуарів артистка підібрала великі сережки-кільця та кулончики.
Цікавою деталлю її образу стали різнокольорові хустки, які вона пов'язала на своїй талії. На кадрах артистка співає нову пісню та танцює, кружляючи з букетом польових квітів у руках.
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Користувачі мережі в коментарях зазначили, що дуже чекають пісенну новинку від Олі Цибульської. Окрім того, вони залишили компліменти для співачки за вибір вбрання.
"Ця пісня в голові цілу ніч", "Олечка Ви така справжня", "Приголомшливо красива, як завжди", "Ти виглядаєш чудово. Сподіваюся, ти і твоя сім'я в безпеці та здорові", "Я в захваті від аутфіту, але ці чобітки просто - боже!", - писали користувачі мережі.
Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська розлучається з чоловіком, якого нещодавно показала українцям.
Як повідомляла Politeka, Цибульська зіткнулася зі змінами, повернувшись до Києва.
Також Politeka писала, що Цибульська заговорила про темний бік своєї душі.