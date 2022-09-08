Користувачі мережі в коментарях зазначили, що дуже чекають пісенну новинку від Олі Цибульської. Окрім того, вони залишили компліменти для співачки за вибір вбрання.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська показала новий стильний образ, створений для зйомки її нової пісні. У новому осінньому сезоні точно стане в нагоді, надихаємося! Крім того, на своїй сторінці в Інстаграм вона анонсувала нову пісню, яка днями стане доступною.

Оля Цибульська одягла білу сукню-сорочку вільного крою з кількома розрізами на стегнах. Об'ємна та легка, вона зробить фігуру зірки неймовірно тендітною та спокусливою. Ідеальним доповненням до неї стали високі чорні чоботи на стійких підборах. З аксесуарів артистка підібрала великі сережки-кільця та кулончики.

Цікавою деталлю її образу стали різнокольорові хустки, які вона пов'язала на своїй талії. На кадрах артистка співає нову пісню та танцює, кружляючи з букетом польових квітів у руках.

Користувачі мережі в коментарях зазначили, що дуже чекають пісенну новинку від Олі Цибульської. Окрім того, вони залишили компліменти для співачки за вибір вбрання.

"Ця пісня в голові цілу ніч", "Олечка Ви така справжня", "Приголомшливо красива, як завжди", "Ти виглядаєш чудово. Сподіваюся, ти і твоя сім'я в безпеці та здорові", "Я в захваті від аутфіту, але ці чобітки просто - боже!", - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська розлучається з чоловіком, якого нещодавно показала українцям.

Як повідомляла Politeka, Цибульська зіткнулася зі змінами, повернувшись до Києва.

Також Politeka писала, що Цибульська заговорила про темний бік своєї душі.