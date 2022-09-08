Пользователи сети в комментариях отметили, что очень ждут новинку от Оли Цибульской. Кроме того, они оставили комплименты для певицы за выбор наряда.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская показала новый стильный образ, созданный для съемки ее новой песни. В новом осеннем сезоне точно пригодится, вдохновляемся! Кроме того, на своей странице в Инстаграм она анонсировала новую песню, которая на днях станет доступной.

Оля Цибульская надела белое платье-рубашку свободного кроя с несколькими разрезами на бедрах. Объемное и легкое, оно сделало фигуру звезды невероятно хрупкой и соблазнительной. Идеальным дополнением к нему стали высокие черные сапоги на устойчивом каблуке. Из аксессуаров артистка подобрала крупные серьги-кольца и кулончики.

Интересной деталью ее образа стали разноцветные платки, которые певица повязала на своей талии. На кадрах артистка поет новую песню и танцует, кружась с букетом полевых цветов в руках.

Пользователи сети в комментариях отметили, что очень ждут новинку от Оли Цибульской. Кроме того, они оставили комплименты для певицы за выбор наряда.

"Эта песня в голове целую ночь", "Олечка Вы такая настоящая", "Потрясающе красива, как всегда", "Ты выглядишь прекрасно. Надеюсь, ты и твоя семья в безопасности и здоровы", "Я в восторге от аутфита, но эти сапожки просто – о боже!", - писали пользователи сети.

Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская расстается с мужем, которого недавно показала украинцам.

Как сообщала Politeka, Цибульская столкнулась с изменениями, вернувшись в Киев.

Также Politeka писала, что Цибульская заговорила о темной стороне своей души.