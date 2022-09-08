Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская показала новый стильный образ, созданный для съемки ее новой песни. В новом осеннем сезоне точно пригодится, вдохновляемся! Кроме того, на своей странице в Инстаграм она анонсировала новую песню, которая на днях станет доступной.
Оля Цибульская надела белое платье-рубашку свободного кроя с несколькими разрезами на бедрах. Объемное и легкое, оно сделало фигуру звезды невероятно хрупкой и соблазнительной. Идеальным дополнением к нему стали высокие черные сапоги на устойчивом каблуке. Из аксессуаров артистка подобрала крупные серьги-кольца и кулончики.
Интересной деталью ее образа стали разноцветные платки, которые певица повязала на своей талии. На кадрах артистка поет новую песню и танцует, кружась с букетом полевых цветов в руках.
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Пользователи сети в комментариях отметили, что очень ждут новинку от Оли Цибульской. Кроме того, они оставили комплименты для певицы за выбор наряда.
"Эта песня в голове целую ночь", "Олечка Вы такая настоящая", "Потрясающе красива, как всегда", "Ты выглядишь прекрасно. Надеюсь, ты и твоя семья в безопасности и здоровы", "Я в восторге от аутфита, но эти сапожки просто – о боже!", - писали пользователи сети.
Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская расстается с мужем, которого недавно показала украинцам.
Как сообщала Politeka, Цибульская столкнулась с изменениями, вернувшись в Киев.
Также Politeka писала, что Цибульская заговорила о темной стороне своей души.