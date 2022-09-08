Як повідомляє Politeka.net, українська теледіва Маша Єфросиніна, яка активно волонтерить та розповідає світові про події в Україні, знялася у яскравій та стильній фотосесії, в якій продемонструвала ефектний образ.
Відповідні фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Маша Єфросиніна позувала у стильному образі – елегантному брючному костюмі яскравого кольору, що складався з сорочки та штанів з високою талією.
Зазначимо, що сорочку ведуча заправила у свої штани і розтегнула кілька верхніх гудзиків, розбурхуючи глибоким декольте, а крій вбрання вигідно підкреслив її струнку фігуру.
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Шикарний макіяж з ледь помітним підведенням для очей і рожевою помадою, а також пишне укладання волосся додали образу ще більше шику. В якості аксесуарів Маша обрала лише сумочку на довгому ремінці. Маша Єфросиніна у цьому образі просто карколомна.
Варто зазначити, що Маша Єфросиніна з 19 років працює на телебаченні, співпрацювала з різними каналами, грала у театрі, знімалась у кіно. З 2018 року є почесним послом Фонду ООН у галузі народонаселення. 2020 року заснувала "Фонд Маша", який займається протидією домашньому насильству.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.