Як повідомляє Politeka.net, українська теледіва Маша Єфросиніна, яка активно волонтерить та розповідає світові про події в Україні, знялася у яскравій та стильній фотосесії, в якій продемонструвала ефектний образ.

Відповідні фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна позувала у стильному образі – елегантному брючному костюмі яскравого кольору, що складався з сорочки та штанів з високою талією.

Зазначимо, що сорочку ведуча заправила у свої штани і розтегнула кілька верхніх гудзиків, розбурхуючи глибоким декольте, а крій вбрання вигідно підкреслив її струнку фігуру.

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Шикарний макіяж з ледь помітним підведенням для очей і рожевою помадою, а також пишне укладання волосся додали образу ще більше шику. В якості аксесуарів Маша обрала лише сумочку на довгому ремінці. Маша Єфросиніна у цьому образі просто карколомна.

Варто зазначити, що Маша Єфросиніна з 19 років працює на телебаченні, співпрацювала з різними каналами, грала у театрі, знімалась у кіно. З 2018 року є почесним послом Фонду ООН у галузі народонаселення. 2020 року заснувала "Фонд Маша", який займається протидією домашньому насильству.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.