Как сообщает Politeka.net, украинская теледива Маша Ефросинина, которая активно волонтерит и рассказывает миру о событиях в Украине, снялась в яркой и стильной фотосессии, в которой продемонстрировала эффектный образ.
Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
Маша Ефросинина позировала в стильном образе - элегантном брючном костюме яркого цвета, который состоял из рубашки и брюк с высокой талией.
Отметим, что рубашку ведущая заправила в свои штаны и растегнула несколько верхних пуговец, будоража глубоким декольте, а крой наряда выгодно подчернул ее стройную фигуру.
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Шикарный макияж с едва заметной подводкой для глаз и розовой помадой, а также пышная укладка волос добавили образу еще больше шика. В качестве аксессуаров Маша выбрала лишь сумочку на длинном ремешке. Маша Ефросинина в этом образе просто сногсшибательна.
Стоит отметить, что Маша Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.
Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.
Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.
Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.