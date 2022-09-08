Украинская теледива Маша Ефросинина - настоящая икона стиля и пример для подражания для многих женщин.

Как сообщает Politeka.net, украинская теледива Маша Ефросинина, которая активно волонтерит и рассказывает миру о событиях в Украине, снялась в яркой и стильной фотосессии, в которой продемонстрировала эффектный образ.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Маша Ефросинина позировала в стильном образе - элегантном брючном костюме яркого цвета, который состоял из рубашки и брюк с высокой талией.

Отметим, что рубашку ведущая заправила в свои штаны и растегнула несколько верхних пуговец, будоража глубоким декольте, а крой наряда выгодно подчернул ее стройную фигуру.

Шикарный макияж с едва заметной подводкой для глаз и розовой помадой, а также пышная укладка волос добавили образу еще больше шика. В качестве аксессуаров Маша выбрала лишь сумочку на длинном ремешке. Маша Ефросинина в этом образе просто сногсшибательна.

Стоит отметить, что Маша Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.