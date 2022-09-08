Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Леся Нікітюк з початку вторгнення росії залишилася в Україні і продовжила допомагати всім нужденним. Крім того, ведуча у рідному Хмельницькому відкрила притулок для вимушено переміщених людей із гарячих крапок.
Наразі вона знімає новий випуск шоу "Ле маршрутка". В рамках проекту ведуча зустрілася з Олександром Поворозюком у Кропивницькому та показала фото у Instagram.
Олександр Поворознюк, український підприємець-аграрій, відомий своїм зверненням до президента України Володимира Зеленського, в якому заявив: "Вова, їб*ш їх, бл*ть". Його слова стали популярні в мережі та у багатьох реперів.
Леся Нікітюк побувала у його кабінеті та поспілкувалася з чоловіком. Крім того, вони пообіймалися і, судячи з щасливих усмішок на їхніх обличчях, багато сміялися.
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"Слава Україні. Слава Нації. Ну, а далі ви знаєте", - з гумором підписала фото телеведуча.
У коментарях українці залишили компліменти для Олександра Поворознюка та Лесі Нікітюк.
"Григорійович та Іванівна ви круті", "Ця двійка - просто вогонь", "Каааайф!! Ви єдині, хто це зробив! круте фото!", "Леся, форма вам личить", "Нарешті знайшли один одного", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що Нікітюк показала, як виглядає після походу до косметолога.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк публічно висміяла невігластво окупантів після поїздки розбитими містами.
Також Politeka писала, що Нікітюк засвітилася із загадковим чоловіком на набережній, Астаф'єва вигукнула.