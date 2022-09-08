На своїй сторінці в Instagram Христина Решетник показала, як мило хлопчики Іван та Дмитро виглядають у шкільній формі.

Як повідомляє Politeka.net, у багатодітній родині ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника цього року двоє школярів. Як розповіла Христина Решетник, можливості піти до школи вони всією родиною чекали з 24 лютого.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, як мило хлопчики Іван та Дмитро виглядають у шкільній формі.

"Знали б ви, які діти щасливі – бо мають можливість ходити до школи", - зазначила Христина Решетник.

Дружина ведучого Григорія Решетника зазначила, що хлопчики не просто йдуть із задоволенням до школи, вони біжать, бо кажуть, що так скучили за офлайном. Якщо раніше Дмитро та Іван раді були залишатися вдома, то зараз просяться до школи.

"Велика подяка ЗСУ та школі, що відкрилася та працює. І хотілося б, щоб усі діти в Україні мали доступ до навчання", - наголосила вона.

У коментарях користувачі мережі подарували компліменти для синів Христини та Григорія Решетников: "Яка гарна форма. А діти дуже гарненькі", "Класні хлопчаки! І мама супер!", "Хорошенькі малюки", "Чудові малюки! Такі вже дорослі, мамочка мояяяяя. Сонечки!".

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