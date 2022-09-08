Телеведуча Лілія Ребрик, яка залишилася без роботи якийсь час тому, поділилася своїми планами на майбутнє, розповівши, де тепер працюватиме.

Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча. Знаменитість, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно Лілія втратила роботу, бо закрився телеканал, де вона працювала. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз Лілія поділилася фото, де позувала на студії. Як можна зрозуміти, зірка визначилася, де тепер працюватиме.

"Осінь – час змін! І для мене особисто – теж. Довгих вступів не писатиму і інтригу не триматиму: я знову повертаюся в ефір!️

Побачити мене можна буде вже з 12 вересня в ефірі "Ранок удома" на телеканалі "Дом", - написала Лілія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вітаю, Ліля", "Ура", "Лілічко, це так круто! Вітаю. Час змін, нове життя... А головне, що все добре".

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