Телеведущая Лилия Ребрик, которая осталась без работы некоторое время назад, поделилась своими планами на будущее, рассказав, где теперь будет работать.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая. Знаменитость, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Лилия лишилась работы, так как закрылся телеканал, где она работала. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Лилия поделилась фото, где позировала на студии. Как можно понять, звезда определилась, где теперь будет работать.

"Осень – время перемен! И для меня лично – тоже. Долгих вступлений не буду писать и интригу не буду держать: я снова возвращаюсь в эфир!️

Увидеть меня можно будет уже с 12 сентября в эфире "Утро дома" на телеканале "Дом", - написала Лилия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравляю, Лиля", "Ура", "Лиличка, это так круто! Приветствую. Время перемен, новая жизнь... А главное, что все хорошо".

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