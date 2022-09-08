14-річна донька актора "Картал-95" Євгенія Кошового показала, як розважається з бойфрендом, про який лише нещодавно розповіла.

Як пише Politeka.net, 14-річна донька актора "Картал-95" Євгена Кошового ще до початку повномасштабної війни зізналася, що має бойфренда.

Кілька годин тому дівчинка, яка так швидко подорослішала, опублікувала кадри в Instagram-stories, на яких нарешті вирішила показати свого коханого хлопця і продемонструвала, як розважається з ним. Зазначимо, що про свої стосунки Варвара мало повідомляла, а лише у липні вперше показала обличчя коханого.

Зокрема, 14-річна Варвара зі щасливою усмішкою на обличчі поділилася кадрами з прогулянки Києвом зі своїм бойфрендом. Дочка Євгена Кошового на першому відео показує, як вони йдуть вулицею, зі слідами помади на обличчях. Звичайно, це лише маска Instagram, але виглядало досить оригінально.

Хлопець поклав руку на плече дівчині, демонструючи тісніші стосунки.

Ще на одному ролику закохані просто грали. Хлопець Варвари ніс її на руках, а донька Євгена Кошового тим часом усміхалася та знімала відео.

Варто нагадати, що 14-річна Варвара Кошова оголосила, що продаватиме одяг, щоб зібрати гроші на потреби Збройних сил України. Поки що ціль підлітка – тепловізор.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" показав, як зараз виглядає його молодша дочка.

Як Politeka повідомляла, Кошовий з "Квартал 95" зізнався, як війна змінила життя його сім'ї.

Також Politeka писала, що Кошовий розповів про істерики дітей через постійні вибухи.







