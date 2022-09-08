14-летняя дочь актера "Картал-95" Евгения Кошевого показала, как развлекается с бойфрендом, о котором лишь недавно рассказала.

Как пишет Politeka.net, 14-летняя дочь актера "Картал-95" Евгения Кошевого еще до начала полномасштабной войны призналась, что у нее есть бойфренд.

Несколько часов назад девочка, которая так быстро повзрослела, опубликовала кадры в Instagram-stories, на которых наконец решила показать своего молодого человека и продемонстрировала, как развлекается с ним. Отметим, что о своих отношениях Варвара мало сообщала, а только в июле впервые показала лицо любимого.

В частности, 14-летняя Варвара со счастливой улыбкой на лице поделилась кадрами с прогулки по Киеву со своим бойфрендом. Дочь Евгения Кошевого на первом видео показывает, как они идут по улице, со следами помады на лицах. Конечно, это всего лишь маска Instagram, но выглядело довольно оригинально.

Парень положил руку на плечо девушке, демонстрируя более тесные отношения.

Еще на одном ролике влюбленные просто играли. Парень Варвары нес ее на руках, а дочь Евгения Кошевого тем временем улыбалась и снимала видео.

Стоит напомнить, что 14-летняя Варвара Кошевая объявила, что будет продавать одежду, чтобы собрать деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Пока что цель подростка – тепловизор.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" показал, как сейчас выглядит его младшая дочка.

Как Politeka сообщала, Кошевой из "Квартал 95" признался, как война изменила жизнь его семьи.

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов.







