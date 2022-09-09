Катя Осадча знову захоплює публіку та шанувальників своїми стильними, яскравими образами, але також розтраює новинами.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Катя Осадча зі жалем згадала, що кожного вересня, протягом 24 років, представники української fashion-індустрії збиралися разом у стінах Містецького Арсеналу на Ukrainian Fashion Week. Так мало бути і цієї осені. Але в Україні розпочалася повномасштабна війна.

На власній сторінці в Instagram вона поділилася своїми спогадами про Ukrainian Fashion Week.

Телеведуча зізналася, що не пропустила жодного Ukrainian Fashion Week і вперше взяла у ньому участь як модель.

"Мій перший Ukrainian Fashion Week був як модель 24 роки тому і з того часу цей рік перший без показів в Україні. Але ми віримо, що це зовсім ненадовго. Ми віримо у ЗСУ", - розповіла Катя Осадча.

Крім того, Катя Осадча опублікувала фото з минулого Ukrainian Fashion Week, де показала неймовірно гарний образ. Так, на минулому модному показі теледіва з'явилася в елегантному білому образі - топі, накидці та штанях-кльошах зі стрілками. Свій аутфіт ікона стилю доповнила незмінним головним убором – класичним білим капелюшком.

Варто зазначити, що сьогодні українські дизайнери представляють нашу країну закордоном на світових тижнях моди та у шоу-румах як у рамках ініціативи від UFW – Support Ukrainian Fashion, так і за власним бажанням або на запрошення світових Тижднів Моди.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.