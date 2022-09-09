Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Катя Осадча зі жалем згадала, що кожного вересня, протягом 24 років, представники української fashion-індустрії збиралися разом у стінах Містецького Арсеналу на Ukrainian Fashion Week. Так мало бути і цієї осені. Але в Україні розпочалася повномасштабна війна.

На власній сторінці в Instagram вона поділилася своїми спогадами про Ukrainian Fashion Week.

Катя Осадча

Телеведуча зізналася, що не пропустила жодного Ukrainian Fashion Week і вперше взяла у ньому участь як модель.

"Мій перший Ukrainian Fashion Week був як модель 24 роки тому і з того часу цей рік перший без показів в Україні. Але ми віримо, що це зовсім ненадовго. Ми віримо у ЗСУ", - розповіла Катя Осадча.

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Крім того, Катя Осадча опублікувала фото з минулого Ukrainian Fashion Week, де показала неймовірно гарний образ. Так, на минулому модному показі теледіва з'явилася в елегантному білому образі - топі, накидці та штанях-кльошах зі стрілками. Свій аутфіт ікона стилю доповнила незмінним головним убором – класичним білим капелюшком.

Варто зазначити, що сьогодні українські дизайнери представляють нашу країну закордоном на світових тижнях моди та у шоу-румах як у рамках ініціативи від UFW – Support Ukrainian Fashion, так і за власним бажанням або на запрошення світових Тижднів Моди.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.