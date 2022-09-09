Как сообщает Politeka.net, телеведущая Катя Осадчая с сожалением вспомнила, что каждый сентябрь, в течение 24 лет, представители украинской fashion-индустрии собирались вместе в стенах Мистецького Арсенала на Ukrainian Fashion Week. Так должно было быть и этой осенью. Но в Украине началась полномасштабная война.

На личной странице в Instagram она поделилась своими воспоминаниями об Ukrainian Fashion Week.

Телеведущая призналась, что не пропустила ни одного Ukrainian Fashion Week и впервые приняла в нем участие, как модель.

"Мой первый Ukrainian Fashion Week был в качестве модели 24 года назад и с тех пор этот год первый без показов в Украине. Но мы верим, что это совсем ненадолго. Мы верим в ВСУ", - рассказала Катя Осадчая.

Кроме того, Катя Осадчая опубликовала фото с прошлого Ukrainian Fashion Week, где показала невероятно красивый образ. Так, на прошлом модном показе теледива появилась в элегантном белом образе - топе, накидке и брюках-клеш со стрелками. Свой аутфит икона стиля дополнила неизменным головным убором – классической белой шляпкой.

Стоит отметить, что сегодня украинские дизайнеры представляют нашу страну заграницей на мировых неделях моды и в шоу-румах как в рамках инициативы от UFW – Support Ukrainian Fashion, так и по собственному желанию или по приглашению мировых Недель Моды.

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.