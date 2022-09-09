Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ганна Саліванчук не втрачає часу під час «паузи» у зйомках серіалу «Однажды под Полтавой» та намагається освоювати нові страви, щоб порадувати свою родину.
Артистка не раз зізнавалася, що любить готувати та регулярно ділиться з шанувальниками цікавими рецептами.
Так, у себе в Instagram Ганна розповіла про свої успіхи у приготуванні салату з телятини.
Інгредієнти:
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- Телятина - Огірки - Помідори - Листя салату на вибір - Перець - Авокадо - Пармезан - Кунжут
Для соусу : - Мед - Французька гірчиця - Оливкова олія - Бальзамічний оцет - Лимон
«Салат із телятини готовий, але можна сказати це телятина з салатом, тому що м'яса тут дуже багато, нереально смачний. Головний секрет у соусі», - розповіла Саліванчук на відео.
Користувачів мережі захопив цікавий рецепт від артистки.
"Вашому чоловікові пощастило",
"Смакота",
"Слинки потекли", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
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