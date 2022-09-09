Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук нерідко дивує українців не лише кадрами, а й смачними рецептами.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ганна Саліванчук не втрачає часу під час «паузи» у зйомках серіалу «Однажды под Полтавой» та намагається освоювати нові страви, щоб порадувати свою родину.

Артистка не раз зізнавалася, що любить готувати та регулярно ділиться з шанувальниками цікавими рецептами.

Так, у себе в Instagram Ганна розповіла про свої успіхи у приготуванні салату з телятини.

Інгредієнти:

- Телятина - Огірки - Помідори - Листя салату на вибір - Перець - Авокадо - Пармезан - Кунжут

Для соусу : - Мед - Французька гірчиця - Оливкова олія - ​​Бальзамічний оцет - Лимон

«Салат із телятини готовий, але можна сказати це телятина з салатом, тому що м'яса тут дуже багато, нереально смачний. Головний секрет у соусі», - розповіла Саліванчук на відео.

Користувачів мережі захопив цікавий рецепт від артистки.

"Вашому чоловікові пощастило",

"Смакота",

"Слинки потекли", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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