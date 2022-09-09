Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала, як проходить тепер її день удома.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі, розповідає про своїх дітей, публікує корисні рецепти та вражає розповідями про життя. Також артистка любить показати свій типовий день та процедури, якими зараз захоплена заради схуднення.

За словами Ганни, краса вимагає жертв і зараз вона бажає скинути щонайменше п'ять кг. Для цього артистка почала ходити на кінезіотейпування – це наклеювання на тіло спеціальних стрічок, у строго позначених місцях та з урахуванням усіх анатомічних параметрів тіла пацієнта.

Як можна помітити з нових Сторі Ганни, з тейпами на шиї та спині вона ходить і вдома. До того ж раніше Саліванчук пройшла через складну операцію і довгий час приховувала шрам на шиї.

Зараз зірка намагається привести себе у форму, яка буде максимально комфортною для неї.

Також зірка розповіла про цікаву ініціативу та про "Капсулу часу", записавши спеціальний ролик.

"Хочу сказати, що і ви можете залишити себе в історії. Всеукраїнська капсула часу. Записуємо повідомлення для майбутніх себе та майбутньої України за п'ять років. Я вже записала своє звернення, пропоную і вам створити свою капсулу часу" - каже Ганна Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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