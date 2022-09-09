Українська теледіва Маша Єфросиніна, яка активно волонтерить та розповідає світові про події в Україні, написала слова подяки для ЗСУ.

Як повідомляє Politeka.net, ЗСУ роблять все можливе для звільнення окупованих російськими військовими територій. Останні кілька днів попри труднощі було звільнено понад 1000 кв км.

Українська теледіва Маша Єфросиніна, яка активно волонтерить та розповідає світові про події в Україні, написала слова подяки для ЗСУ на своїй сторінці в Instagram.

Маша Єфросиніна зазначила, що завжди знала, що сказати та які слова потрібні, щоб висловити свої почуття. Але зараз, вперше у житті, їй не вистачає слів подяки українським захисникам та захисницям.

"Зараз я не можу вкласти в слова всю ту подяку, яку я відчуваю до наших захисників. До людей завдяки яким я маю стовідсоткову впевненість у нашій перемозі над злом. Дякую вам від щирого серця щодня, щохвилини та щомиті, наші дорогі захисники та герої" , - написала у своєму пості в Instagram телеведуча Маша Єфросиніна.

Крім того, теледіва Маша Єфросиніна зазначила, що поки ще українські захисники зберігають спокій і почуття гумору, легше і радіше стає у неї на душі. Також живеться легше від їхньої віри у перемогу над російськими окупантами.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.