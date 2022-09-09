Украинская теледива Маша Ефросинина, которая активно волонтерит и рассказывает миру о событиях в Украине, написала слова благодарности для ВСУ.

Как сообщает Politeka.net, ВСУ делают все возможное для освобождения оккупированных российскими военными территорий. В последние несколько дней несмотря на трудности было освобождено более 1000 кв км.

Украинская теледива Маша Ефросинина, которая активно волонтерит и рассказывает миру о событиях в Украине, написала слова благодарности для ВСУ на своей странице в Instagram.

Маша Ефросинина отметила, что всегда знала, что сказать и какие слова нужны, чтобы высказать свои чувства. Но сейчас, впервые в жизни, ей не хватает слов благодарности.

"Сейчас я не могу вложить в слова всю ту благодарность, которую я испытываю к нашим защитникам. К людям благодаря которым я имею стопроцентную уверенность в нашей победе над злом. Спасибо вам от всего сердца ежедневно, ежеминутно и ежесекундно, наши дорогие защитники и герои", - написала телеведущая Маша Ефросинина.

Кроме того, теледива Маша Ефросинина отметила, что пока украинские защитники сохраняют спокойствие и чувство юмора, легче и радостней становиться на душе. Также живеться легче от их веры в победу над российскими оккупантами.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.