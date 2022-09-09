Так, на кадрах із емоційного відео Христина Решетник показала, як люди похилого віку біля під'їзду житлового будинку зустрічають наших бійців.

Як повідомляє Politeka.net, 6 місяців під окупацією росіян. 6 місяців очікувань та надій і нарешті – жителі Балаклії зустріли українських захисників. Сльози та обійми місцевих торкнулися не лише захисників, а й дружини відомого телеведучого Григорія Решетника. Свою реакцію Христина Решетник показала на сторінці Instagram.

Так, на кадрах із емоційного відео Христина Решетник показала, як люди похилого віку біля під'їзду житлового будинку зустрічають наших бійців. Жінки обіймають та цілують бійців ЗСУ. Багато хто з них плачуть, також пропонують нагодувати захисників.

"Коли побачила це відео - сльози. Як жителі Балаклії зустрічали наших військових. Який це біль. Що зробили росіяни з нашою країною та нашими людьми. Жінки запитують: "У нас оладки залишилися, хлопчики, будете?". Ну от, як цей народ можна перемогти? Та ніколи!", - підписала кадри Христина Решетник.

Варто зазначити, що військові радісно йдуть на контакт із місцевими жителями Балаклії у Харківській області. Зрозуміло, вони теж неймовірно раді, що визволити селище вдалося. Один із захисників традиційно кинув на землю символіку ворога і став на неї ногами.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

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