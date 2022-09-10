Як повідомляє Politeka.net , популярна українська ведуча Маша Єфросиніна, яка з початку вторгнення окупантів підтримує нашу країну у боротьбі зі злочинцями, активно висвітлює ситуацію у соціальних мережах. Також артистка розповідає про корисні ініціативи та інтерв'ю.

Дедалі рідше Марія показує в Інстаграм звичайні особисті кадри, як це було раніше до 24 лютого. Однак кожне відео в стилі з минулого завжди отримує безліч компліментів. Особливо у центрі уваги образи зірки:

"Ready for a new chapter…" - загадково написала Марія.

У мережі обговорили нову посаду:

«Я теж люблю зараз такі короткі Reels робити 😍; Яка гарна 💔🔥; Яка чарівна наша Маша 😍; Яка пісня……Хто це співає?; Красуня❤️; Наша гордість та любов!; Яскрава, чарівна, захоплююсь 💙💛; Ви приваблива. Вустами "неіснуючих непоганих росіян", я родом з Чигирина, і так боляче, але я живу тут, мою родину та дочку. І серце. Маша, дякую, поважаю; Від втомленої, переляканої дівчинки без манікюру і макіяжу, до гордої прекрасної жінки, що перемогла!».

Також Маша Єфросиніна зазначила, що завжди знала, що сказати та які слова потрібні, щоб висловити свої почуття. Але зараз, вперше у житті, їй не вистачає слів подяки.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.