Як повідомляє Politeka.net , популярна українська ведуча Маша Єфросиніна, яка з початку вторгнення окупантів підтримує нашу країну у боротьбі зі злочинцями, активно висвітлює ситуацію у соціальних мережах. Також артистка розповідає про корисні ініціативи та інтерв'ю.
Дедалі рідше Марія показує в Інстаграм звичайні особисті кадри, як це було раніше до 24 лютого. Однак кожне відео в стилі з минулого завжди отримує безліч компліментів. Особливо у центрі уваги образи зірки:
"Ready for a new chapter…" - загадково написала Марія.
У мережі обговорили нову посаду:
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«Я теж люблю зараз такі короткі Reels робити 😍; Яка гарна 💔🔥; Яка чарівна наша Маша 😍; Яка пісня……Хто це співає?; Красуня❤️; Наша гордість та любов!; Яскрава, чарівна, захоплююсь 💙💛; Ви приваблива. Вустами "неіснуючих непоганих росіян", я родом з Чигирина, і так боляче, але я живу тут, мою родину та дочку. І серце. Маша, дякую, поважаю; Від втомленої, переляканої дівчинки без манікюру і макіяжу, до гордої прекрасної жінки, що перемогла!».
Також Маша Єфросиніна зазначила, що завжди знала, що сказати та які слова потрібні, щоб висловити свої почуття. Але зараз, вперше у житті, їй не вистачає слів подяки.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.