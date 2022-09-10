Как сообщает Politeka.net, популярная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая с начала вторжения оккупантов поддерживает нашу страну в борьбе с преступниками, активно освещает ситуацию в социальных сетях. Также артистка рассказывает о полезных инициативах и интервью.

Все реже Мария показывает в Инстаграм обычные личные кадры, как это было ранее до 24-го февраля. Однако каждое видео в стиле из прошлого получает всегда множество комплиментов. В особенности в центре внимания образы звезды:

«Ready for a new chapter…» - загадочно написала Мария.

В сети обсудили новый пост:

«Я тоже люблю сейчас такие короткие Reels делать😍; Как хороша 💔🔥; Какая очаровательна наша Маша 😍; Какая песня……Кто это поёт?; Красотка❤️; Наша гордость и любовь!; Яркая, очаровательная, восхищаюсь💙💛; Вы обаятельна. Устами "несуществующих неплохих русских", я родом из Чигирина, и так больно, но я живу здесь, мою семью и дочь. И сердце. Маша, спасибо, уважаю; От уставшей, испуганной девочки без маникюра и макияжа, к гордой прекрасной победившей женщине!».

Также Маша Ефросинина отметила, что всегда знала, что сказать и какие слова нужны, чтобы высказать свои чувства. Но сейчас, впервые в жизни, ей не хватает слов благодарности.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.