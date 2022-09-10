Даша Ульянова - відома українська гімнастка , яка запам'яталася багатьом після участі на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. Дівчина стала активно вести блог в Інстаграм та розповідати про своє життя.

Нерідко Даша показує, як дотримується свого режиму, займається ретельними тренуваннями для схуднення та працює над розтяжкою. Також Даша цього разу похвалилася новим чином і своєю найкращою формою останнім часом.

За словами Ульянової, вона дуже задоволена, хоч це і рекорд її мінімальної ваги останнім часом.

«Після тренувань настрій вогонь! Задоволена своєю формою зараз! – пише Ульянова.

«Політ нормальний 🙈; Круто 😎; дуже круто; Ви просто красуня 🤍; Феєрично 👍; Та тримайся красуня; Будь ласка, підкажіть звідки лосини ?😍; Класс, як так розтягнуться? У мене під колінами взагалі не тягнеться 😭; Боже скільки можна показувати цей шпагат, це вже виглядає як понти», - пишуть у мережі.

Також Даша поділилася результатами нової фотосесії, яку влаштувала посеред Києва, та звернулася до ЗСУ.

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