Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка зараз намагається активно перетягнути увагу подалі від особистого життя. Артистка заявила про розлучення через десять років стосунків із Володимиром Дантесом.

І хоча пара офіційно ще не подала документи, Дорофєєва почала зустрічатися з колишнім другом Дантеса - Михайлом Кацуріним. Тоді як сам співак почав зустрічатися з екс-дружиною Кацуріна. У мережі вже неодноразово жартували, що артисти просто помінялися сім'ями.

Тому Надя всіляко ігнорує питання про свої стосунки і намагається якомога частіше наголошувати саме на творчості:

"Нарешті відкриваємо всі таємниці" - пише Надя під кадрами.

Нагадаємо, під час одного з нещодавніх стендапів український шоумен та співак Володимир Дантес вирішив пожартувати на актуальну тему стосунків своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої. Фрагмент цього виступу завірусився та отримав багато критики.

Так, він сказав під час гумористичного номера: "Мені складно ще займатися з **сом з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого кращого друга, поки він тр *хає мою колишню дружину".

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.