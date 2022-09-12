Подружня пара Григорій Решетник та Христина Решетник насолоджується осінніми днями та суспільством один одного.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною вирушили на Львівщину в рамках відрядження. Трьох синів вони з чоловіком залишили на дідуся та бабусю.

На сторінці Христини в Instagram вже з'явилися перші романтичні фото із чоловіком.

Так, Христина Решетник поділилася в мережі ніжним романтичним селфі з коханим чоловіком. На знімку Христина відображена у сірій толстовці-оверсайз, а Григорій Решетник – у молочному світшоті із зеленим принтом. Мама трьох синів зібрала волосся назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Пара виглядає щасливою і показує на камеру милі посмішки. Христина Решетник зворушливо обіймає чоловіка. Також пара зробила фото біля дзеркала, знову одягнувшись у повсякденні зручні вбрання.

"Кохання захищає, зцілює, доповнює, надихає, лікує… Якщо кохання справжнє та взаємне", - підписала знімки Христина Решетник.

Користувачі мережі залишили цій чудовій парі багато теплих відгуків у коментарях: "Як приємно дивитися на закоханих", "Ви прекрасна пара. Кохання вам на все життя, бережіть один одного!", "Ви такі милі! Люблю вас!", "Ви такі чудові, щирі, відкриті! Любіть, бо ми того варті”.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник відверто розповів про свій шлях до успіху.

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