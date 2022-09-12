Как сообщает Politeka.net, телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной отправились на Львовщину в рамках командировки. Троих сыновей они с мужем оставили на дедушку и бабушку.

На странице Кристины в Instagram уже появились первые романтические фото с мужем.

Так, Кристина Решетник поделилась в сети нежным романтическим селфи с любимым мужем. На снимке Кристина запечатлена в серой толстовке-оверсайз, а Григорий Решетник - в молочном свитшоте с зеленым принтом. Мама троих сыновей собрала волосы назад, а на лице сделала легкий макияж.

Пара выглядит счастливой и демонстрирует на камеру милые улыбки. Кристина Решетник трогательно обнимает мужа. Также пара сделала фото возле зеркала, вновь облачившись в повседневные удобные наряды.

"Любовь защищает, исцеляет, дополняет, вдохновляет, лечит… Если любовь настоящая и взаимная", - подписала снимки Кристина Решетник.

Пользователи сети оставили этой чудесной паре много теплых отзывов в комментариях: "Как приятно смотреть на влюблённых", "Вы прекрасная пара. Любовь вам на всю жизнь, берегите друг друга!", "Вы такие милые! Обожаю вас!", "Вы такие замечательные, искренние, открытые! Любите, потому что мы того стоим".

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.



