Як пише Politeka.net , Надя Мейхер – відома українська співачка, яка була солісткою ВІА Гри з початку нульових до 2011 року. А нещодавно зірка вирішила взяти участь у проекті "Маска", де захопила оперним співом у образі Місяця. Але детектив Андрій Данилко дізнався про зірку, з якою разом колись виступав. А після початку війни Надя підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Також зірка займається своїм бізнесом – володіє брендом одягу. Не забуває Мейхер про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Надя поділилася фото, де позувала у спідниці та топіці. Зірка стояла під стіною, демонструючи свою розкішну красу. Як можна зрозуміти, Мейхер вирішила приміряти власний одяг.

Повідомлялося, що Надя поділилася своєю філософією.

"Скільки себе пам'ятаю, весь час намагалася щось змінювати у житті. Іноді навіть ця внутрішня тенденція мене дратувала у собі.

Якось років 8 тому зрозуміла, що це моя природа – «я приречена», мало того, прийняла себе саме такою.

Але останнім часом десь за півтора року до війни відчула, що мені потрібні якісь серйозні зміни, як внутрішні, так і зовні. Це було нестерпне почуття. Куди тікати? До кого? Що роботи?

Стільки всього було, і в особистому, і в професійному, напевно, на кілька життів вистачить. А все одно щось не те! Я відчувала, що тепер мені хочеться кардинальних змін…», – написала Мейхер.



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