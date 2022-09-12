Дружина продюсера "Квартал 95", відома актриса Ганна Саліванчук розповіла про російського актора Олександра Пашкова, якому в перші дні повномасштабного вторгнення писала, а він дав їй пораду, яка її дуже шокувала. Про це актриса розповіла у "Сніданку з 1+1".

Так, Ганна Саліванчук написала Пашкову із проханням розповісти правду. Росіянин, який тривалий час жив і працював в Україні, відповів у дусі кремлівської пропаганди. Він написав актрисі, що зараз єдине, що вона може зробити, то це обійняти рідних і змиритися з поразкою України.

Актриса також зазначила, що Олександр Пашков у росії не був популярним і нікому не був там потрібен, йому не давали там ролей. А в Україні він отримував лише головні ролі. Тому росіянин перевіз до України дружину та трьох дітей, вони довгий час тут мешкали.

"Він жив тут багато років, заробляв багато грошей. У російських акторів гонорари були набагато більшими, ніж в українських акторів... Перед війною ми знімалися. Я йому пишу 24 лютого: "Саша, напиши щось, розкажи своїм людям". А він відповів: "Аня, все що тобі залишилося, то це обійняти близьких і змиритися". Я була шокована через цю фразу", - сказала Ганна Саліванчук.

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