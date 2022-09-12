Жена продюсера "Квартал 95", известная актриса Анна Саливанчук рассказала о российском актере Александре Пашкове, которому в первые дни полномасштабного вторжения писала, а он дал ей совет, которій ее очень шокировал. Об этом актриса рассказала в "Сніданку з 1+1".

Так, Анна Саливанчук написала Пашкову с просьбой рассказать правду. Россиянин, долгое время живший и работавший в Украине, ответил в духе кремлевской пропаганды. Он написал актрисе, что сейчас единственное, что она может сделать, так это обнять родных и смириться с поражением Украины.

Актриса также отметила, что Александр Пашков в россии не был популярен и никому не был там нужен, ему не давали там ролей. А в Украине он получал только главные роли. Поэтому россиянин перевез в Украину жену и троих детей, они долгое время здесь жили.

"Он жил здесь многие годы, зарабатывал много денег. У российских актеров гонорары были гораздо большими, чем у украинских актеров... Перед войной мы снимались. Я ему пишу 24 февраля: "Саша, напиши что-нибудь, расскажи своим людям". А он ответил: "Аня, все что тебе осталось, так это обнять близких и смириться". Я была шокирована из-за этой фразы", - сказала Анна Саливанчук.

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