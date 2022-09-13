Відома українська актриса Ганна Саліванчук згадала про вчинки, які робила протягом 8 років і тепер їй дуже соромно.

Дружина продюсера "Квартал 95", відома актриса Ганна Саліванчук зізналася, що відчуває сором за свою поведінку 8 років тому. Подробицями вона поділилася в інтерв'ю для програми у "Сніданку з 1+1". Зокрема, вона згадала, як працювала на одному знімальному майданчику із росіянами.

Зокрема, до початку повномасштабної війни російські актори працювали в Україні разом з українцями. Серед тих, хто з ними знімався, була і Ганна Саліванчук. Тепер вона соромиться цього і не бажає більше бачити російських акторів в українських серіалах та фільмах.

"Мені соромно. Я не розуміла, що війна почалася вже 8 років тому. Я думала, що російські актори та режисери - це добре. І продовжувала зніматися в цих серіалах. Незважаючи на те, що ми завжди були подругами чи коханками головних героїв, які приїжджали з росії ", - розповіла дружина продюсера "Квартал 95" .

Більше того, Ганна Саліванчук розповіла, що всі російські актори, які знімалися в Україні, отримували набагато більше грошей за свою працю, ніж українські артисти. Крім того, акторів з росії часто ставили на головні ролі, а українцям віддавали другорядні.

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