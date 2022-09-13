Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук вирішила розповісти про приємні милості від колег на навчанні дітей.

Дружина продюсера "Квартал 95", відома актриса Ганна Саліванчук розповіла, з ким навчається її старший син та як артисти підтримують один одного разом із дітьми. Розповісти про колегу цього разу вирішила і сама Ганна, бо відвідала зустріч у школі під час невеликого виступу Тараса Тополі.

Як виявилося, дитина артиста та співачки Альоші навчається у тій же школі, що й син Ганни Саліванчук та її дружина Олександра Божкова. Український співак, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя засмутив дітей:

«У нашій школі навчалися діти Тараса Тополі. Молодший син у класі з моїм сином, на жаль, через війну Альоша з дітьми виїхали до Америки, доки чоловік у лавах ЗСУ. Але Тарас не забуває підтримувати друзів своїх дітей! – емоційно розповіла Ганна.

До початку повномасштабної війни російські актори працювали в Україні разом із українцями. Серед тих, хто з ними знімався, була і Ганна Саліванчук.

Я не розуміла, що війна почалася вже 8 років тому. Я думала, що російські актори та режисери - це добре. І продовжувала зніматися в цих серіалах. приїжджали з Росії", - розповіла дружина продюсера "Квартал 95" .

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