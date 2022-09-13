Українські телеведучі Юрій Горбунов та Катя Осадча зі сміхом згадали, хто з них був рішучішим на початку стосунків.
Так, а ефірі "Сніданку з 1+1" , присвяченому Дню народження Катерини Осадчій, не змогли оминути її роман з Юрієм Горбуновим. В ефірі вони зізналися, як розпочався їхній роман.
Подружжя зізналося, що іскра між ними пробігла ще на зйомках шоу "Голос.Діти". Виявляється, після зйомок закохані могли разом повечеряти, а потім Юрій Горбунов підвозив Катю додому.
Катя Осадча без збентеження зізналася, що саме вона зробила перший крок назустріч коханню.
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"Я не могла уявити, що моїм чоловіком буде Юра Горбунов. Першим освідчився в коханні Юра. А ініціатором стосунків була я", - згадує вона з посмішкою.
Юрій Горбунов підтвердив слова своєї дружини та розповів, що одного разу просто "зайшов на чайок" і залишився назавжди.
"Весь цей кипіш підняла Катя! Все почалося з того, що я підвозив Катю після зйомок "Голосу, Голосу. Діти", і отак от "зайшов на чайок", - додав ведучий.
Варто зазначити, Юрій Горбунов і Катя Осадча одружилися 3 лютого 2017 року. У пари двоє спільних дітей: Іван (2017) та Данило (2021).
Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.
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