Зіркова пара відомих телеведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов розповіли, як розпочинався їхній роман і хто був його ініціатором.

Українські телеведучі Юрій Горбунов та Катя Осадча зі сміхом згадали, хто з них був рішучішим на початку стосунків.

Так, а ефірі "Сніданку з 1+1" , присвяченому Дню народження Катерини Осадчій, не змогли оминути її роман з Юрієм Горбуновим. В ефірі вони зізналися, як розпочався їхній роман.

Подружжя зізналося, що іскра між ними пробігла ще на зйомках шоу "Голос.Діти". Виявляється, після зйомок закохані могли разом повечеряти, а потім Юрій Горбунов підвозив Катю додому.

Катя Осадча без збентеження зізналася, що саме вона зробила перший крок назустріч коханню.

"Я не могла уявити, що моїм чоловіком буде Юра Горбунов. Першим освідчився в коханні Юра. А ініціатором стосунків була я", - згадує вона з посмішкою.

Юрій Горбунов підтвердив слова своєї дружини та розповів, що одного разу просто "зайшов на чайок" і залишився назавжди.

"Весь цей кипіш підняла Катя! Все почалося з того, що я підвозив Катю після зйомок "Голосу, Голосу. Діти", і отак от "зайшов на чайок", - додав ведучий.

Варто зазначити, Юрій Горбунов і Катя Осадча одружилися 3 лютого 2017 року. У пари двоє спільних дітей: Іван (2017) та Данило (2021).

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