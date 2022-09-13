Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая со смехом вспомнили, кто из них был более решительным в начале отношений.
Так, а эфире "Сніданку з 1+1", посвященному Дню рождения Катерины Осадчей, не смогли обойти стороной ее роман с Юрием Горбуновым. В эфире они признались, как начался их роман.
Супруги признались, что искра между ними пробежала еще на съемках шоу "Голос.Діти". Оказывается, что после съемок влюбленные могли вместе поужинать, а затем Юрий Горбунов подвозил Катю домой.
Катя Осадчая без смущения призналась, что именно она сделала первый шаг навстречу любви.
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"Я не могла вообразить, что моим мужем будет Юра Горбунов. Первым признался в любви Юра. А инициатором отношений была я", - вспоминает с улыбкой она.
Юрий Горбунов подтвердил слова своей супруги и рассказал, что однажды просто "зашел на чаек" и остался навсегда.
"Весь этот кипиш подняла Катя! Все началось с того, что я подвозил Катю после съемок "Голоса, Голоса. Діти", и вот так вот "зашел на чаек", - добавил ведущий.
Отметим, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. У пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021).
Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.
Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.
Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.