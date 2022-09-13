Звездная пара известных телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассказали, как начинался их роман и кто был его инициатором.

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая со смехом вспомнили, кто из них был более решительным в начале отношений.

Так, а эфире "Сніданку з 1+1", посвященному Дню рождения Катерины Осадчей, не смогли обойти стороной ее роман с Юрием Горбуновым. В эфире они признались, как начался их роман.

Супруги признались, что искра между ними пробежала еще на съемках шоу "Голос.Діти". Оказывается, что после съемок влюбленные могли вместе поужинать, а затем Юрий Горбунов подвозил Катю домой.

Катя Осадчая без смущения призналась, что именно она сделала первый шаг навстречу любви.

"Я не могла вообразить, что моим мужем будет Юра Горбунов. Первым признался в любви Юра. А инициатором отношений была я", - вспоминает с улыбкой она.

Юрий Горбунов подтвердил слова своей супруги и рассказал, что однажды просто "зашел на чаек" и остался навсегда.

"Весь этот кипиш подняла Катя! Все началось с того, что я подвозил Катю после съемок "Голоса, Голоса. Діти", и вот так вот "зашел на чаек", - добавил ведущий.

Отметим, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. У пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021).

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.