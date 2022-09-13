Зірка українського кіно та серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко додала, що мамі розповіла про те, що сталося, коли вже була доросла.

Українська актриса Наталка Денисенко згадала болісний інцидент, який трапився з нею у дитинстві. Зокрема, зірка українського кіно та серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко розповіла в інтерв'ю "Чат дівчат" для "Люкс ФМ", як мало не стала жертвою зґвалтування.

Знаменитість зізналася, що займається статевим вихованням 4-річного сина. А все тому, щоб хлопчик умів відстоювати особисті межі, адже сама Наталка мала болючий досвід.

"Мене, наприклад, у дитинстві зустрів маніяк, облапав і ледве не зґвалтував. Я від нього втекла. Мені десь вісім років було. Я прибігла додому, мене трясло, і я не могла сказати мамі, що мене дядько хотів зґвалтувати чи чіпав мої інтимні органи, бо зі мною про це не говорили... Я просто сказала: "Мене налякав дядько, він чіпав мене", - поділилася спогадами Наталка Денисенко .

Варто зазначити, що Наталка Денисенко народилася 17 грудня 1989 року у Чернігові. Закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Найбільш відома як виконавиця ролі Лариси Яхонтівни у серіалі "Кріпосна".

Нагадаємо, що засмучена зірка "Кріпосної" Денисенко поскаржилася своїй кумі Мішиній на неприємності.

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