Звезда украинского кино и сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко добавила, что маме рассказала о том, что произошло, уже когда была взрослая.

Украинская актриса Наталка Денисенко вспомнила болезненный инцидент, который случился с ней в детстве. В частности, звезда украинского кино и сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко рассказала в интервью "Чат дівчат" для "Люкс ФМ", как едва не стала жертвой изнасилования.

Знаменитость призналась, что занимается половым воспитанием 4-летнего сына. А все потому, чтобы мальчик умел отстаивать личные границы, ведь у самой Наталки был болезненный опыт.

"Меня, например, в детстве встретил маньяк, облапал и едва не изнасиловал. Я от него сбежала. Мне где-то восемь лет было. Я прибежала домой, меня трясло, и я не могла сказать маме, что меня дядя хотел изнасиловать или трогал мои интимные органы. Потому что со мной об этом не говорили. Я просто сказала: "Меня напугал дядя, он трогал меня", - поделилась воспоминаниями Наталка Денисенко.

Стоит отметить, что Наталка Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Кріпосна".

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.