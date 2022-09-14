В Україні готуються прийняти законопроект, яким позбавлять звання «народних» артистів, які або підтримали напад росії на Україну, або вирішили відмовчатись.

Про це, як пише Politeka.net повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі «з гордістю» користуються званням народних артистів України коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - заявив Ткаченко.

Імен таких артистів Ткаченко не назвав, але, як відомо, одними з них являються Ані Лорак та Таїсія Повалій.

Дотепно, але Лорак, яка всі ці місяці замовчує повномасштабну війну, анонсуючи концерти в Німеччині та Чехії назвала себе найтитулованішою українською співачкою. Так, виконавиця не згадала, що живе в країні-агресорі і не засуджує її дії щодо рідної країни.

Натомість Лорак в описі до концертів згадала про Україну, хоча до цього жодного слова про неї не сказала.

Звернув на це увагу блогер Віталій Гордієнко, зазначивши, що зрадниця швидко перевзулась.

Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині.

Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»🤬



Маємо ідеї що з цим робити? pic.twitter.com/Z6UF4QPUHX — Віталій Гордієнко (@HordiienkoZK) September 12, 2022

У свою чергу Повалій, яка теж живе в росії і не засуджує війни ціїє країни проти її рідної України, нещодавно поїхала в тур по Сибіру прославляти Кобзона. Як відомо, артист був родом із Донецької області за життя активно підтримував агресію Кремля щодо України, зокрема анексію Криму та дії бойовиків "Л/ДНР", а українців називав "нацистами" та "божевільними".

Крім того, Повалій 9 травня виступила в Кремлі на концерті до Дня перемоги, а також зїздила до Білорусі, з якої на українські міста летять російські ракети. Нагадаємо також, що Білорусь також надала свою територію для наступу на Україну 24 лютого.

Коментуючи заяву Ткаченка, українці обурюються, що розібратися з такими артистами вирішили лише зараз.

«Що за міністерство? Як це так що й досі не лишили цього звання повалій, кіркорова, баскова та багато інших. І чому це не стосується так званих "Героїв України", адже деякі з них з піною в роті верещали що р**ка наші брати і не підримували Майдан», «Ох і швидкі вони там…ох і швидкі», «Та ті звання давно треба було прибрати! Для чого вони взагалі потрібні?? Скільки можна тягнути совок в наше життя!», «Позавчора ще тре було це зробити. Це ж не тільки звання, а і кошти які ми їм платимо, хз за що...», «Та це уже давно повинні були зробити», "Давно пора", - пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Філіп Кіркоров приїхав в окупований Крим і підтримав окупантів, які повернулся з війни проти України.

Крім того, Politeka.net писала, що Повалій знов ганбиться у росії, використовуючи українські пісні.

Також нагадаємо, що Святослав Вакарчук вирішив не повертатись у крісло тренера "Голосу країни".