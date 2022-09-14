Христина Решетник розповіла, що у хлопчика дуже запальний характер, він найуразливіший і війну переживає більше, ніж його брати.

Як повідомляє Politeka.net, Христина та Григорій Решетник виховують трьох синів: старші Іван та Дмитро народилися у 2013-му та 2017 році, а молодший Олександр з'явився на світ наприкінці листопада 2020 року.

На своїй сторінці в Інстаграм мама трьох дітей присвятила посаду середньому синові Дмитру та розповіла настільки він змінився останнім часом.

Христина Решетник розповіла, що у хлопчика дуже запальний характер, він найуразливіший і війну переживає більше, ніж його брати. Останні півроку він "розривав" все на своєму шляху, брати страждали найбільше, а батьки трималися з останніх сил. Але все змінилося зараз, коли той пішов до школи.

"Син заспокоївся, подорослішав. Увійшов у своє звичне русло, яке надало йому ще більше впевненості, що життя триває, ну майже так само, як було раніше. Ми цього з Гришею дуже домагалися", - зізналася Христина Решетник.

Вона також додала, що Дімі – 5 років, але він уже ходить до школи.

"Наша школа працює за міжнародним зразком. Тому діти ходять до школи вже з 4-х. Минулий рік ми були 4-річки, зараз – ми 5-річки. І наступного року ми підемо вже до 1 класу", - додала дружина Григорія Решетника.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

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