Наразі дружина зірки "Квартал 95" Аліна Шаманська перебуває у США. Там вона займається волонтерством та захищає Україну на культурному фронті.

Дружина зірки "Кварталу 95" Руслана Ханумака відреагувала на чутки про розлучення. Шанувальники пари почали турбуватися, чи все гаразд у їхньому сімейному житті, адже українська телеведуча Аліна Шаманська припинила публікувати спільні фото з коханим. У програмі "ЖВЛ" вона поставила крапку у чутках про їхнє розлучення.

За словами Аліни, їхнє подружнє життя справді змінилося. Але розлучатися закохані не планують.

"Блогери мають таку історію, що завжди всі думають, що вдома все ідеально. Я знаю дуже багато сімей, у яких в Instagram хороша картинка, а коли відео вимикаються, вони там криють один одного матом. Я не хочу створювати ідеальну картинку сім'ї, у нас бувають проблеми, але ми разом", – зазначила дружина зірки "Кварталу 95" Руслана Ханумака.

Незважаючи на те, що вони давно одружені і виховують сина, Аліна Шаманська все ж таки мріє про розкішне весілля, якого у них не було.

"Я хочу весілля, тому що я дівчинка. Що це за життя прожити і не одягти весільну сукню. Це свято кохання. Якщо ти любиш свою половинку, чому б ні", - поділилася дружина зірки "Кварталу 95" Руслана Ханумака .

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