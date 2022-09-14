В настоящее время жена звезды "Квартал 95" Алина Шаманская находится в США. Там она занимается волонтерством и защищает Украину на культурном фронте.

Жена звезды "Квартала 95" Руслана Ханумака отреагировала на слухи о разводе. Поклонники пары начали беспокоиться, все ли в порядке в их семейной жизни, ведь украинская телеведущая Алина Шаманская прекратила публиковать совместные фото с любимым. В программе "ЖВЛ" она поставила точку в слухах об их разводе.

По словам Алины, их супружеская жизнь действительно изменилась. Но разводиться влюбленные не планируют.

"У блогеров есть такая история, что всегда все думают, что дома все идеально. Я знаю очень много семей, у которых в Instagram хорошая картинка, а когда видео выключаются, они там кроют друг друга матом. Я не хочу создавать идеальную картинку семьи, у нас бывают проблемы, но мы вместе", – отметила жена звезды "Квартала 95" Руслана Ханумака.

Несмотря на то, что они давно женаты и воспитывают сына, Алина Шаманская все же мечтает о роскошной свадьбе, которой у них не было.

"Я хочу свадьбу, потому что я девочка. Что это за жизнь прожить и не одеть свадебное платье. Это праздник любви. Если ты любишь свою половинку, почему бы нет", — поделилась жена звезды "Квартала 95" Руслана Ханумака.

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