Зірка серіалу "Папік", українська актриса Дар'я Петрожицька за період перебування у Німеччині вже двічі опинялася у лікарні. Вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube , яким був її досвід госпіталізації в чужій країні і в якийсь момент виникли складнощі.

Вона зізналася, що відчуває постійний сильний стрес. Акторка навіть мала нервові зриви. Крім того, Дарія Петрожицька двічі потрапляла до лікарні.

Вперше це сталося, коли актриса знепритомніла у торговому центрі. Тоді до лікарні її відвезли каретою швидкої допомоги, але лікарі не змогли встановити точний діагноз. Дар'я припускає, що це могла бути алергічна реакція на вакцину, яку їй зробили від циститу.

"Наскільки я зрозуміла, це була алергічна реакція. Це реакція на вакцину. У мене вже давно і багато років типова дівоча хвороба – це цистит. Я поїхала до лікаря, вона мені прописала вакцину від циститу, вколола вперше. Я приїхала до торгового центру, йду і розумію, що в мене починає затискати все скрізь, - розповіла Дарія Петрожицька.

Загалом, вдруге актриса потрапила до німецької лікарні також через жіночі проблеми. Втім, Дар'я переконана, що її організм так реагує на стрес.

Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька вразила новою зовнішністю для серіалу "Дикі".

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