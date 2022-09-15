Зірка серіалу "Папік", українська актриса Дар'я Петрожицька переїхала до свого хлопця до Гамбургу. Він має там квартиру, і він дуже хотів, щоб під час війни в Україні вона перебувала в безпеці.

Вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube про сварки з бойфрендом.

Дар'я Петрожицька зізналася, що з початку повномасштабної війни, вона часто почала сваритися з бойфрендом, який молодший за неї на два роки.

Акторка розповіла, що не розуміє, чому це відбувається. Вона передбачила, що причиною може бути пережитий стрес. Також причиною цього може бути те, що закохані стали жити разом. Раніше закохані рідко бачилися та жили на дві країни: Дарина Петрожицька в Україні, а її хлопець у Німеччині.

"У нас взагалі якось… це, напевно, через мене. Добре, я не повинна давати оцінку через кого, винні обидва. Ми дуже часто почали сваритися. Тут невідомо: чи через війну, чи через через те, що ми довго разом. До війни у ​​нас були стосунки по телефону", — відверто зізналася Дарія Петрожицька.

Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька вразила новою зовнішністю для серіалу "Дикі".

Як писала Politeka, Петрожицька, потрапивши в халепу на пробах у "Квартал 95", опинилася в "Папіку" і "Сватах".

Також Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька розтанула в обіймах нового бойфренда.