Як пише Politeka.net , Надя Мейхер – відома українська співачка, яка прославилася завдяки гурту "ВІА Гра", в якому була ще з першого складу і до 2011 року. А нещодавно зірка наважилася піти на шоу "Маска", де продемонструвала свій оперний вокал. Усі були вражені, але детектив Андрій Данилко дізнався про зірку, бо колись уже працював із Надею. Не забуває Мейхер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка опублікувала фото, де позувала у спідниці та білому топі. Зірка стояла на доріжці, вражаючи розкішними формами.

Повідомлялося, що Мейхер записала сильне звернення.

"Я людина аполітична. Ідеальної влади не існує! Але це не говорить про те, що в 21-му столітті в цивілізованих здавалося б країнах таке можливо. Але, немає нічого неможливого. Це істина! На жаль наша реальність така, що в Україні війна , і російські війська беруть у ній активну участь, знищуючи мою країну", - написала Надя.

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