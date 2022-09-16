Дар'я Петрожицька уточнила, що там німцям навіть із телевізорів постійно говорили, що українці вічно бідні та нещасні.

Українці змінили ставлення до біженців у всьому світі: їм стали більше співчувати. Війна в Україні підвищила громадську відкритість щодо українців. Але якась стереотипність залишилася.

Зірка серіалу "Папік", українська актриса Дар'я Петрожицька розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube , із чим зіткнулася в Німеччині.

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька, яка вже півроку перебуває в Німеччині, розповіла, що зі упередженим ставленням зіткнулася не лише вона, а й її подруги.

"Тут деякі німці спочатку думали, що ми якісь коко джамби. Вони дивувалися: "Тобто у вас iPhone? Як це?" Мені розповідала моя подружка: "До нас спочатку приходили німкені як на оглядини". Вони дивувалися, що у нас автомобілі свої", – згадала українка.

За її словами, німці навіть дивувалися, що українки мають манікюр, а волосся пофарбоване, адже уявляли собі вихідців з України бідними і недоглянутими. Дар'я Петрожицька уточнила, що там німцям навіть із телевізорів постійно говорили, що українці вічно бідні та нещасні.

Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька вразила новою зовнішністю для серіалу "Дикі".

Як писала Politeka, Петрожицька, потрапивши в халепу на пробах у "Квартал 95", опинилася в "Папіку" і "Сватах".

Також Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька розтанула в обіймах нового бойфренда.