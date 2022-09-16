Актриса Дар'я Петрожицька також зазначила, що не ділить росіян на "хороших" та "поганих".

Актриса Дар'я Петрожицька , яка стала популярною після участі у серіалі "Папік" , назвала єдиного російського актора, який подзвонив їй після 24 лютого. Про це вона розповіла під час інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube.

Висловити своє співчуття і розповісти про позицію в особистій розмові наважився лише Дмитро Бєлякін . Але розмова не задалася, адже артист дуже обережно підбирав слова та боявся сказати щось зайве.

"Рівно одна людина вийшла на зв'язок. Один актор російський зателефонував. Бєлякін. Він десь на третій день війни зателефонував і дуже довго мовчав. А потім сказав, що йому соромно і він не може підібрати слова . Я сказала: "Якщо не знаєш , Тоді не кажи". Після цього більше ніхто. І навіть колишній", - поділилася Дарія Петрожицька .

Актриса також зазначила, що не ділить росіян на "хороших" та "поганих". Особисто для неї після 24 лютого усі громадяни росії винні у звірствах, які переживають українці.

Дар'я Петрожицька додала, що її думка не змінилася навіть після дзвінка Дмитра Бєлякіна, бо нікому з українців не потрібні всі ці відмазки та співчуття від росіян.

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