Ганні Саліванчук писали, чому "ви тут цілими днями у купальнику, коли там гинуть люди, коли там наші служать".

Дружина продюсера "Квартал 95", відома актриса Ганна Саліванчук під час повномасштабної війни публікує фотографію в купальнику. За це її дуже критикували і буквально захейтили у мережі.

У програмі "ЖВЛ" вона висловилася на цю тему і пояснила, що зараз як ніколи важливо відпочивати, аби відновивши сили працювати на перемогу України.

Ганні писали, чому "ви тут цілими днями в купальнику, коли там гинуть люди, коли там наші служать". Ганна Саліванчук переконана, що війна показала, як важливо цінувати кожну хвилину життя та проживати її на повну, адже будь-який день може бути останнім.

"У мене був такий настрій, що я вирішила записати звернення після всього цього хейту. Я вважаю, що кожна людина зараз, під час війни, повинна жити на повну, наскільки можливо, наскільки вистачає енергії та сил", – поділилася актриса своїми думками

Ганна Саліванчук зазначила, що продовжує активно допомагати дітям та тваринам, які постраждали внаслідок вторгнення російських загарбників. Щоб її робота була більш продуктивною та результативною, знаменитість і дозволяє собі робити паузи на відпочинок.

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